Mastantuono: "Voglio riportare la Fiorentina dove merita. Possiamo vivere una grande stagione"

Al termina della conferenza stampa di presentazione, il nuovo acquisto della Fiorentina Franco Mastantuono ha rilasciato un'intervista anche a Sky Sport.

I primi giorni in viola

“I miei primi giorni sono stati davvero belli e intensi - ha detto il fantasista argentino - Sono sinceramente emozionato e penso che ci aspetti una stagione importante. Ho tanta voglia di affrontare questo nuovo anno nel migliore dei modi, con la passione che ho sempre messo in quello che faccio. Spero di continuare a crescere, stando al fianco di grandi giocatori e di dare il mio contributo per riportare la Fiorentina in alto. È un club molto importante e merita di stare ai vertici, quindi io cercherò di fare la mia parte”.

Firenze e gli argentini

Sui tanti argentini passati per Firenze: “Non ho avuto l'opportunità di parlare con Batistuta, ma ho sentito i miei compagni del River e della Nazionale che sono passati da Firenze. Mi hanno parlato molto bene del club e mi hanno detto di aver fatto la scelta giusta. Essere in una squadra in cui hanno giocato così tanti argentini è sicuramente uno stimolo in più”.

Obiettivi stagionali

Infine un augurio per la stagione: “Dovremo lavorare tanto ed essere pronti sia per il campionato che per la Coppa Italia. Credo che possiamo vivere una grande stagione e spero che i tifosi siano felici di quello che riusciremo a fare”.