Palladino prova Barak anche in mediana, Pongracic in gruppo: le ultime dall'Inghilterra. Intanto Sabiri...

Dall'Inghilterra arrivano indicazioni su quelle che sono le idee di Palladino sulla sua nuova Fiorentina, che questo pomeriggio è scesa in campo a Preston per un allenamento pomeridiano. In gruppo con i compagni per metà allenamento anche Barak e Pongracic, che a Firenze non si erano mai allenati con il gruppo.

In particolare il centrocampista ceco è stato provato dal mister viola sia nella coppia in mediana accanto a Mandragora, sia come trequartista dietro la punta. Ancora lavoro come braccetto difensivo per Biraghi.

Intanto a Firenze si è fatto rivedere Sabiri, centrocampista fuori dal progetto di Palladino che è alla ricerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione. Lo riporta Radio Bruno.