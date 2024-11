A Radio Bruno ha parlato l'ex Fiorentina Lorenzo Amoruso, intervenendo su vari aspetti dell'attualità viola e su alcuni protagonisti della squadra di Raffaele Palladino. Queste le sue parole: “Sull'infortunio di Cataldi posso dire che, trattandosi di polpaccio, è molto fastidioso. L'ho avuto anche io: ti sembra tutto ok, ma quando scatti ti torna il dolore”.

E ancora: “Finalmente in questa Fiorentina tutti vanno nella stessa direzione. C'è voluto un po' di tempo, ma ora tutto funziona. Poi c'è anche da ricordare il peso della maglia viola e il fatto che questa squadra ha fatto 3 finali in 2 anni. Ora è una squadra matura perché abbiamo visto come riesce a vincere anche partite sporche. Contro la Lazio Palladino ha dimostrato di essere maturo abbastanza da cambiare le sue convinzioni iniziali. Basta vedere la fiducia cambiata su Biraghi o Quarta”.

E poi: “Questa Fiorentina ha ottimi 11 iniziali, poi altri 2 o 3 semi titolari, ma per mantenere questi standard serve anche altro, altrimenti è molto difficile. Però in difesa c'è un portiere che guida, a centrocampo sono arrivati giocatori molto utili e davanti hai attaccanti che giocano il pallone. Hai recuperato anche Beltran e tornerà Gudmundsson. Sottil? Lui per primo sa quanto pesa la maglia della Fiorentina, essendo venuto dal settore giovanile. Ha avuto tante occasioni, ma non è mai riuscito a lasciare qualcosa. Se devi fare delle scelte è giusto che vada a giocare, poi magari puoi valutare, ma non è più un ragazzino. A sinistra puoi fare qualcosa sul mercato".