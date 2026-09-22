Mandragora leader anche nel nuovo spogliatoio: "È già un nuovo capitano"

E' arrivato da poche settimane al Torino, Rolando Mandragora ed ha già avuto però il tempo di segnare da ex alla Fiorentina (e sarebbe stato sorprendente il contrario), essere chiamato in Nazionale da Roberto Mancini ed essere già diventato un leader nello spogliatoio granata.

Un altro capitano

Così almeno lo dipinge stamani il quotidiano sportivo Tuttosport, che azzarda anche un: “E' già un capitano”. Il suo ultimo messaggio diffuso attraverso i social non è passato inosservato né al mondo dei media, né tra i sostenitori granata.

Parole da leader

“Vogliamo e pretendiamo di più da noi stessi” questa la parte chiave delle sue parole, scritte dopo il pari di Bologna che è servito solo per smuovere la classifica che non è comunque straordinaria per i granata che hanno fatto 4 punti in 5 partite esattamente come la Fiorentina che però ha perso le prime tre gare e sembra aver innestato un'altra marcia con il ritorno di Paolo Vanoli.