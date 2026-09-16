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Fortini: "Lottare per la salvezza mi è servito tantissimo. Ho scelto il Torino anche grazie a Comuzzo"

Redazione /
Fortini Petrachi
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In prestito con diritto di riscatto al Torino, il calciatore di proprietà della Fiorentina Niccolò Fortini ha parlato ai canali ufficiali del club granata del suo rapporto con Comuzzo: “E' il mio migliore amico nel mondo del calcio. Durante l'estate ci siamo sentiti spesso e abbiamo condivisolo lo spogliatoio della Nazionale nell'ultimo raduno. Mi ha sempre parlato bene del gruppo del Torino e sicuramente le sue parole hanno influito sulla mia decisione di raggiungerlo”.  

“La lotta salvezza mi è servita”

Poi ha aggiunto: “L'anno scorso lottare per la salvezza mi ha fatto crescere tanto, era il mio primo anno in Serie A ed è stato molto formativo. Nel settore giovanile della Fiorentina ho trascorso anni stupendi, in Primavera ho giocato con ragazzi con cui ho condiviso dieci anni di carriera. Un ringraziamento speciale va a mister Galloppa, una persona che ammiro e che mi ha aiutato molto”.

“Mandragora importantissimo”

Infine su Mandragora: “Sono davvero felice del suo arrivo, ci sta dando tantissimo. Inoltre a Firenze è stato uno di quelli che mi ha aiutato di più, da grandissimo calciatore ma anche da splendida persona quale è". 

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