Borges: "Pedro Gonçalves ha segnato un'epoca nella storia dello Sporting e del calcio portoghese. Gli auguriamo il meglio"

E' stato un po' un colpo al cuore per l'ambiente Sporting l'addio di Pedro Gonçalves, in arte Pote, grande protagonista negli ultimi sei anni a Lisbona. Il suo ex tecnico Rui Borges l'ha voluto salutare così, alla sua prima conferenza post mercato.

“Auguro a Pedro e Daniel Bragança tutto il meglio. Sono due grandi giocatori che avranno sicuramente successo, per tutto ciò che sono stati come calciatori e come persone".

E poi: "Due giocatori che hanno segnato un'epoca e che segneranno la storia dello Sporting. Pedro ha segnato un'epoca anche nel calcio portoghese per i suoi numeri. Sono due grandi giocatori che rimarranno nella storia”.