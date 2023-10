Un ritorno in squadra passato sotto silenzio. Ma l'oggetto misterioso deve essere gestito ancora per un po'...

Vedendo i convocati della Fiorentina per la partita contro la Lazio, sono venute fuori alcune novità anche importanti, ma che forse sono passate un po' sotto silenzio.

Un rientro passato sotto silenzio

Una di queste è il rientro di un giocatore che, almeno fin qui, è stato più un oggetto misterioso che altro: Yerry Mina. Il difensore colombiano, arrivato a Firenze da svincolato, non ha ancora giocato nemmeno un minuto con questa squadra.

Rimasto fuori per diverse settimane a causa di un infortunio subito con la nazionale colombiana, Mina ha fatto una riabilitazione piuttosto lunga prima di poter rientrare in gruppo.

Parola d'ordine ancora "gestione"

Ancora non è però pronto al cento per cento per poter mettere i piedi in campo, c'è bisogno di gestirlo ancora per un po', anche perché nelle ultime due stagioni in special modo, ha dimostrato di essere fragile dal punto di vista fisico. Gestione che, per inciso, non c'è stata minimamente da parte del selezionatore colombiano, Nestor Lorenzo, con risultati che abbiamo visto coi nostri occhi.