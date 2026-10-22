S. Sabatini: "Fagioli unico erede di Calhanoglu. Tutti mi prendevano in giro quando dicevo che aveva qualità"

Il noto giornalista Sandro Sabatini, durante il podcast Scontro Diretto, pubblicato sul proprio canale YouTube, ha elogiato il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli.

Il giudizio

Sandro Sabatini, a pochi giorni dalla partita tra Inter e Fiorentina, ha paragonato la qualità del mediano nerazzurro Hakan Calhanoglu all centrocampista viola, che per il giornalista potrebbe essere l'erede del turco a Milano.

Le parole del giornalista

“L'unico erede di Calhanoglu che conosco in Italia è Fagioli - ha detto il giornalista - Tutti mi prendevano in giro quando dicevo che Fagioli aveva delle qualità”.