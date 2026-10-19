S. Sabatini: "L'unico giocatore di livello è Fagioli, Mastantuono è peggio di Liberali. C'è solo un innocente ed è Commisso"

Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato della situazione pericolante della Fiorentina analizzandone vari temi. Queste le sue parole.

Sulla rosa

“Che l'attacco sia peggiorato dopo la partenza di Kean è evidente. In questa squadra l'unico giocatore di livello è Fagioli, altro che Mastantuono: se il metro di paragone è Nico Paz, ci corre come tra mangiare e stare a guardare… ma anche Liberali è molto meglio dell'argentino. Mettici anche De Gea che un tiro a partita non lo para più, metteteci Dragusin e Jimenez, metteteci che Beto e Pellegrino non fanno un Kean in due: sarà mica colpa del presidente che sta in America? Poi, senza nulla togliere a Liberali e alla bravura di Fabregas, il primo gol era da annullare: fallo nettissimo, poi non so perché il VAR non prende più decisioni. Peccato che ieri Rocchi non fosse a bussare al vetro e a segnalare il fallo…”

Sul mercato

“C'è solo uno innocente in tutta questa situazione, ed è Commisso, che si è comportato da grande presidente dando a Paratici più di cento milioni per spenderli male. Grosso a quanto ho capito non è stato accontentato sul mercato, Paratici ha fatto di testa sua sul mercato, ha richiamato l'allenatore che aveva cacciato… e ha fatto una squadra piena di equivoci”.