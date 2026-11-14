La Nazione: Atta mette in difficoltà Vanoli

Sul QS de La Nazione, spazio in prima pagina al titolo: “Metamorfosi in corsia. Talento ed equilibrio”. A pagina 4 in taglio alto: “L’evoluzione tattica dei terzini. Tra ampiezza e costruzione. Il gioco delle coppie in corsia”, di spalla: “Parisi non molla la presa. Ultima fase del recupero. Ma serve ancora cautela”. A pagina 5: “Torna Atta, bivio tattico. Trequartista o mezzala. Per Vanoli ora è un jolly, di spalla: “Lavori con vista Monza. In campo al Viola Park. Ndour ci vuole essere. La sosta lo può aiutare”.
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