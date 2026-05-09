Te la do io la festa! Il Franchi pronto al processo ma senza i due imputati più gravi. Ecco cosa ha in mente la Fiesole

La ‘migliore' delle ipotesi prevede un'ostile indifferenza ma la certezza è che nessuno, ma veramente nessuno, ha voglia di festeggiare la peggior stagione post fallimento della Fiorentina. Rassicura così La Nazione, chi temeva addirittura un qualche gesto celebrativo di un traguardo che non dovrebbe neanche essere citato per quanto scontato. Il Franchi si prepara dunque ad una sorta di processo, al quale mancheranno i due imputati principali: Daniele Pradè e Stefano Pioli.

Il tutto nel contesto di un Fiorentina-Genoa dove basterà un punto per porre fine anche con la matematica al supplizio della stagione 2025/26. E se per questo week end, la discussione in atto riguarda la possibilità di restare in silenzio o di salutare con cori e fischi la squadra viola, l'idea è che la vera resa dei conti ci sia tra due settimane, in occasione dell'ultima di campionato contro l'Atalanta, con una contestazione che volga anche al classico sarcasmo fiorentino.