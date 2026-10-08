Ranieri: "All'arrivo alla Fiorentina mai avrei immaginato di giungere a questo punto. Con Vanoli ci toglieremo soddisfazioni"

Il difensore viola Luca Ranieri, fresco di rinnovo con la Fiorentina, tocca altri temi ai canali ufficiali gigliati, tra presente e passato, sensazioni e non solo in vista di Genova.

‘La vittoria di Basilea l’emozione più bella'

“Non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto quando sono arrivato alla Fiorentina, sono anche stato capitano per un anno intero ed è stata un'emozione incredibile. Se dovesse scegliere un'immagine, direi l'esultanza dopo la vittoria a Basilea ai tempi supplementari in semifinale di Conference League, un'emozione unica esultare tutti insieme sotto la Curva”.

‘Non vediamo l’ora di tornare in campo'

“Vanoli è tornato carichissimo e non avevo dubbi, è super motivo, siamo felici di poter continuare a lavorare con lui, sono sicuro che ci toglieremo grosse soddisfazioni. Durante una sosta così anomala abbiamo lavorato tanto sotto l'aspetto fisico e quello mentale, sabato ci faremo trovare pronti… non vediamo l'ora".