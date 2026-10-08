UFFICIALE: Luca Ranieri si lega a lungo alla Fiorentina

"ACF Fiorentina comunica di aver formalizzato l' accordo con il calciatore Luca Ranieri per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2030.

Una lunga militanza in viola

"Ranieri è cresciuto nel settore giovanile gigliato e, con la maglia viola, ha disputato 164 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League segnando 12 reti ed arrivando a vestire, parallelamente, le maglie di tutte le selezioni giovanili Azzurre fino alla Nazionale maggiore".

È ufficiale

Questo il comunicato con cui la Fiorentina ha appena comunicato l'ufficialità del prolungamento di contratto di Luca Ranieri, annunciato in diretta tv dallo stesso difensore ligure nei giorni scorsi.