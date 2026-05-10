Giani: "Firenze merita un futuro diverso, all'altezza della sua storia. Una stagione così non deve essere la normalità"

Sulla salvezza ufficiale della Fiorentina raggiunta oggi contro il Genoa, si è espresso anche il presidente della Regione Toscana e tifoso viola Eugenio Giani: “Una stagione difficile, complicata, fatta di momenti amari, critiche, delusioni e tante sofferenze sportive. Ma oggi conta una cosa: la Fiorentina è salva”.

“Stagione sofferta, ma essere della Fiorentina significa anche questo”

“Il pareggio contro il Genoa vale la permanenza aritmetica e chiude un anno vissuto sempre sul filo, con una tifoseria che però non ha mai smesso di esserci, di soffrire, di amare questi colori. Essere viola significa anche questo: restare uniti nei momenti più duri, stringersi attorno alla squadra quando le cose non girano, continuare a crederci”.

“La Fiorentina deve ripartire, merita un futuro diverso”

“Adesso serve ripartire. Una stagione così può essere un episodio ma non deve essere assolutamente la normalità. Con lucidità, orgoglio e ambizione. Perché Firenze merita un futuro diverso, all’altezza della sua centenaria storia e della passione straordinaria del suo popolo. Forza Viola, sempre”.