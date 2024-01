Fiorentina a Cesena o Modena? ACCVC spiega quali sarebbero costi e tempi per i tifosi viola

L'Associazione Centro Coordinamento Viola Club si è espressa in merito alle ipotesi di trasferimento della Fiorentina dal Franchi agli stadi di Cesena e Modena: “Dopo la nota del 3 gennaio desideriamo condividere alcune informazioni “di massima” riguardo ai tempi e ai costi che i tifosi dovrebbero affrontare per sostenere la Fiorentina a Cesena o a Modena.

Le opzioni per Cesena

"Cesena macchina Via Bologna: 200 km + pedaggi = A/R circa euro 68,00; 4 per macchina 17,00 euro a testa con circa 5 ore di viaggio. Via Strada Regionale 70 o Via Strada Statale 67, 140 km A/R circa euro 30,00; 4 per macchina 7,50 euro a testa con circa 6 ore di viaggio. Cesena treno (almeno 1 cambio). Interregionale A/R circa 32,00 euro con 7 ore di viaggio. Freccia Rossa + Intercity A/R circa 80,00 euro con 5 ore di viaggio. Freccia Rossa + Freccia Rossa circa 108,00 euro con 5 ore di viaggio. Cesena Pullman (50 posti). Circa 45,00 euro A/R.

La variante Modena

"Modena macchina Via A1: 128 km + pedaggi = A/R circa euro 46,00; 4 per macchina 11,50 euro a testa con circa 3 ore di viaggio. Via Strada Statale 9: 140 km = euro 30,00 circa; 4 per macchina 7,50 euro a testa con circa 6,5 ore di viaggio. Modena treno: Intercity+Regionale A/R circa 26,00 euro con 5 ore circa di viaggio Intercity A/R circa 37,00 euro con 5 ore circa di viaggio Frecciarossa A/R 76,00 euro; circa 3 ore di viaggio Modena Pullman (50 posti) Circa 35,00 euro A/R”.