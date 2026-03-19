Il giornalista e tifoso della Fiorentina Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Non siamo salvi, ma vediamo la luce in fondo al tunnel e allora mi chiedo: perché non sognare in Conference? Stasera è una partita che non puoi sbagliare. Stiamo soffrendo, ma è una sofferenza che paradossalmente ci rende più felici. Lunedì non abbiamo vinto col Barcellona, ma eravamo contenti come se fosse stato così. Dobbiamo prendere atto di questa annata ed essere felici se andiamo avanti in coppa, perché questo ci può dare la Fiorentina quest'anno. Penso che tutti firmerebbero per passare il turno stasera e perdere con l'Inter, semplicemente perché uscire a mani vuote dalla partita di domenica ci sta".

“Conte? Non lo vorrei mai”

Poi ha aggiunto: “C'è un allenatore che tutti vorrebbero, ma che io spero non venga mai e mi riferisco ad Antonio Conte. Io non lo vorrei non perché metta in dubbio la sua bravura, ma perché per anni ha incarnato l'avversario da tenere a distanza. Alcuni personaggi hanno amato talmente tanto la Juventus che faccio veramente fatica a scordarmene”.