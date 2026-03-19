Nicoletti: "Il Como ha capito che si può finanziare tramite i piazzamenti, la Fiorentina sono dieci anni che non ha nulla"

L'intermediario e tifoso della Fiorentina Costantino Nicoletti ha parlato così a Lady Radio: “In Europa non bisogna mai sottovalutare alcun avversario, perché poi si fanno figuracce e la Fiorentina ce l'ha dimostrato. Sull'eventuale salvezza della squadra di Vanoli farà la differenza anche la mediocrità della Serie A, o perlomeno di certe squadre come la Cremonese che ha fatto quattro punti in quindici partite. Kean ha ovviamente grande ambizione di andare in Nazionale e giocare i playoff, però lo stipendio lo prende dal club. Faccio populismo, ma deve impegnarsi per la maglia viola, però mi sento di dire che non credo che tirerà indietro la gamba se giocherà stasera o con l'Inter”.

“La Fiorentina da dieci anni non ha nulla”

Poi ha aggiunto: “L'anno prossimo bisognerà alzare l'asticella, però penso che se aggiusteremo delle criticità interne alla società qualche calciatore di questa rosa lo possiamo recuperare. Il sacrificio penso che potrà essere Kean, l'unico ad oggi che può portarti 50 milioni nelle casse. Il Como ha capito che tramite i piazzamenti europei la società può andare in autofinanziamento, questo a Firenze non è stato fatto. La Fiorentina è dieci anni che non ha nulla a livello sportivo, a parte la distrazione di massa della Conference League”.