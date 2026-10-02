La formazione ufficiale dell'Italia: Fagioli confermato in cabina di regia. Due ex viola titolari

Il Cittì Roberto Mancini conferma gran parte dell'undici titolare che ha battuto la Turchia 4-1, offrendo una buonissima prestazione anche dal punto di vista del gioco e della produzione offensiva.

Fagioli in cabina di regia

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli partirà dal primo minuto anche questa sera nella difficile sfida contro la Francia. Mancini gli ha affidato le chiavi della mediana azzurra, che il giocatore viola dovrà gestire ed organizzare grazie alla sua tecnica e visione di gioco. Anche due ex viola saranno della partita; si tratta del terzino destro Kayode e dell'attaccante Kean.

L'undici titolare

Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, P. Esposito, S. Esposito