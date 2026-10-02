Bucchioni: "Fagioli doveva mandare vie paure sviluppate in anni difficili. Senza le fragilità è straordinario"

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha espresso la propria opinione sulla Nazionale azzurra e su Nicolò Fagioli durante le trasmissione della Radio di TMW.

La Nazionale

"La partita con la Turchia ci ha dato la sensazione che si possa ripartire - ha detto il giornalista - Devi dare un gioco alla squadra con giocatori di medio livello. Nel 2021 vincemmo l'Europeo perché avevamo un gioco, con la Turchia si è rivisto quello spirito lì. Contro il Belgio sembrava che la squadra non gli andasse dietro, anche a causa scelte sbagliate".

Il rendimento di Fagioli

Bucchioni si sofferma poi sul regista della Fiorentina e della Nazionale: "Che abbia le qualità lo sappiamo tutti. Andava soltanto aumentata l'autostima e mandare via le paure sviluppate negli anni difficili. Vanoli gli ha ridato autostima, lo ha messo al centro del progetto. Se butta via certe fragilità è un talento straordinario. E' uno che ha qualità".