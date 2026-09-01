La Fiorentina vuole completare l'attacco di Grosso: arriva un'ala? Il retroscena su Sancho, la situazione

Ore frenetiche in casa Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato, a meno di 6 ore dal gong finale della sessione di trattative. La dirigenza viola sta infatti definendo l'arrivo di un esterno d'attacco dopo la cessione di Albert Gudmundsson.

In arrivo un esterno d'attacco

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, il calciatore è pronto pronto ad arrivare dall'estero e completerebbe l'attacco di Fabio Grosso, assieme a Njie, Gnonto e Mastantuono, con Beto e Pellegrino come punte centrali. Si attendono novità, sono momenti frenetici per Paratici e gruppo di lavoro.

No a Sancho

Non solo, nelle scorse settimane la Fiorentina ha parlato anche con Jadon Sancho, salvo poi decidere di non proseguire nella trattativa con l'ala svincolata ex Manchester United e Borussia Dortmund. Il calciatore per cui sta spingendo la Fiorentina è un nome mai uscito, ma con il quale la dirigenza viola è in trattativa da settimane.