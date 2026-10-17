Prima Beto, ora Pellegrino: l'ago della bilancia pende sempre da parti diverse. E la Fiorentina non ne beneficia

La prima scelta di Vanoli, dal momento del suo ritorno, è stato quasi sempre Norberto Beto. Quasi sempre perché col Napoli dall'inizio partì Pellegrino ma con Venezia e Genoa la scelta è ricaduta sul guineano. Complice forse anche una predilezione che risale ai tempi in cui guidava il Torino. Chi ha segnato finora però è stato solo l'argentino, a quota 3 tra campionato e Coppa Italia.

L'alternanza poco efficace

Storia e attualità insegnano però che l'alternanza tra due prime punte non produce buoni risultati. A Genova l'impatto di Pellegrino è stato trasparente, nonostante una condizione generalmente migliore rispetto al compagno. Domani dovrebbe toccare nuovamente a lui, in attesa e nella speranza di trovare almeno un protagonista concreto del ruolo.