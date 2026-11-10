Cassano: "Allegri andrà alla Fiorentina con Paratici. Sono due che cadono sempre in piedi"

Duro l'attacco riservato dall'ex fantasista di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, all'attuale allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri. Ma oltre all'attacco, lo stesso Cassano, all'interno del podcast, Viva el Futbol, ha tirato fuori anche una provocazione-anticipazione che coinvolge direttamente la Fiorentina, legata al futuro del tecnico livornese.

“Follia quello che dice”

"Per me è una follia, in 10 partite ha fatto 15 punti - ha detto su di lui Cassano - è da zona retrocessione e non si capisce il perché. Per me le sue dichiarazioni sono folli e dice robe fuori da ogni logica".

Poi ha aggiunto: "Allegri non cambia il suo modo di allenare perché non ha alternative. E vi dirò di più, l'altra chance lui l'avrà quando lo manderanno via".

“Andrà alla Fiorentina”

Ed è a questo punto che viene tirato in ballo il club viola: "Allegri andrà alla Fiorentina con Paratici, perché lui cade sempre in piedi e vedrai. Si sono lasciati male ma sia lui che Paratici cadono sempre in piedi".