Fuser: "Mai capito perché chi subentra e salva la squadra poi non venga confermato. Tipo Vanoli..."

Nell'eterno dibattito tra il Vanoli sì e il Vanoli no, l'ex viola Diego Fuser si schiera a favore dell'attuale tecnico della Fiorentina, parlando a Tmw:

"Quando entri in corsa non è mai facile, soprattutto perché certi giocatori non rendono. Poi fai un buon lavoro, ti salvi e… non vieni confermato. Non la capirà mai questa cosa. Il buon lavoro iniziato poi te lo ritrovi l'anno dopo.

Grosso? E' un giovane che ha voglia di dimostrare e fare bene, la differenza comunque la fanno i giocatori".