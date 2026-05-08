Chi se ne va e chi rinnova: Hurzeler intoccabile al Brighton mentre Riera potrebbe tornare tra i papabili per la panchina viola

Salvo che per la mancata conferma di Vanoli, per il 'possesso' della prossima panchina viola il dado ancora non è tratto. Per quanto sia in vantaggio sulla concorrenza Fabio Grosso, l'idea di puntare su un profilo internazionale non è ancora decaduta per Paratici.

Tra i vari tentativi, c'era la suggestione Fabian Hurzeler ma il giovane tecnico tedesco ha rinnovato ufficialmente con il Brighton, fino al 2029. Chi invece tornerà piuttosto clamorosamente sul mercato è Albert Riera, che la Fiorentina ha incontrato nella scorsa Conference: era sbarcato all'Eintracht appena a febbraio di quest'anno ma le strade si separeranno a fine stagione. Dopo il confronto acido, specie verso Palladino, con il suo Celje, un nuovo incontro di questo tipo sarebbe piuttosto clamoroso.