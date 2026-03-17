Arriva una nuova chiamata in Nazionale per un giovane esordiente della Fiorentina
Arriva un'altra convocazione con la nazionale venezuelana per Luis Balbo, terzino della Fiorentina classe 2006 che aveva esordito con la rappresentativa maggiore lo scorso novembre.
Anno di esordi
In Coppa Italia contro il Como a gennaio, poi, Balbo aveva trovato anche l'esordio con la prima squadra della Fiorentina. Adesso il giovane vestirà di nuovo la casacca del Venezuela per partecipare alle FIFA Series, un torneo a inviti con partite amichevoli tra nazionali provenienti da tutte le confederazioni internazionali.
Gli impegni
In questa fase il Venezuela affronterà a Tashkent il Trinidad e Tobago prima e poi i padroni di casa dell'Uzbekistan.
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