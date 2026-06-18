Il Valentini tanto inseguito... poi sparito. Il debutto resterà un miraggio?

Il suo passaggio alla Fiorentina dal Boca Juniors ha fatto discutere non poco in Argentina, ma Nicolas Valentini con la maglia viola addosso non si è mai visto. Per il difensore argentino classe ’99 soltanto 5 presenze in panchina con la Fiorentina, poi il niente. Il calciatore sudamericano non ha infatti mai debuttato da calciatore viola.

Tanto atteso, ma poi…

Valentini, arrivato nell’inverno del 2024, resta un’operazione piuttosto complicata da capire. Perché ad un calciatore per cui si è atteso lo svincolo per così tanto tempo non è mai stata data una possibilità? Evidentemente il difensore non è stato ritenuto all’altezza, né da Palladino prima né da Pioli poi, ma in primis dalla stessa dirigenza gigliata, ora non più presente alla Fiorentina.

I prestiti al Verona

Il calciatore è stato un anno e mezzo in prestito al Verona, con alti e bassi, infortuni che lo hanno rallentato, ed un rendimento non troppo convincente. Certo, il calciatore non è stato aiutato dal difficile contesto dell’Hellas, salvatosi lo scorso anno per il rotto della cuffia e retrocesso nell’ultima stagione, ma non si può dire che abbia impressionato.

Futuro in viola complesso

Il contratto di Valentini con la Fiorentina è valido fino al 30 giugno 2029, pertanto la posizione del difensore argentino è molto solida in viola. Da capire se il calciatore potrà avere un’occasione, ma al momento è complicato pensarlo. E il debutto con la Fiorentina potrebbe davvero restare una chimera…