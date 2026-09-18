Fiorentina presente anche nell'Italia Under 20: un rappresentante viola chiamato per il prossimo impegno

Non solo Fagioli e Kouadio per la Nazionale maggiore e Ndour per l'Under 21: la Fiorentina sarà presente anche per l'Italia Under 20 con un rappresentante, attualmente in prestito lontano dal Viola Park.

Un viola convocato

Il CT Carmine Nunziata ha diramato la lista dei convocati per il torneo ‘La Nucía’, appuntamento giovanile che vedrà gli azzurrini in campo dal 25 settembre al 3 ottobre: il labaro viola lo porterà Tommaso Vannucchi, portiere classe 2007 che sta giocando in Serie C, all'Arzignano Valchiampo, dove nelle prime 5 uscite ha già mantenuto 2 reti inviolate.

Gli appuntamenti

Il calendario vedrà l'Italia scendere in campo venerdì 25 settembre contro l'Inghilterra, martedì 29 settembre contro la Germania e sabato 3 ottobre contro la Francia, per tre appuntamenti di assoluto livello.