I primi convocati del Mancini-bis: Fagioli ritrova l'azzurro dopo due anni! Chiamata a sorpresa anche per un giovanissimo viola in prestito

Comincia la seconda esperienza di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. Il cittì riparte dalla Nations League con 34 convocati, tra cui nove alla prima chiamata.

Le partite della Nazionale

Il ritiro comincerà a Coverciano lunedì 21 settembre. L’esordio è fissato per venerdì 25 all’Olimpico contro il Belgio, poi Turchia, Francia e nuovamente Turchia completeranno il primo tour de force stagionale degli Azzurri.

I viola

L'unico giocatore della Fiorentina presente è Nicolò Fagioli, anche se Mancini ha stupito tutti chiamando anche il giovanissimo viola in prestito Eddy Kouadio. A sorpresa è presente nella lista un altro giocatore che ha abbandanato Firenza da pochissimo; Rolando Mandragora torna infatti a vestire i colori della Nazionale.Nel nutrito gruppo di ex viola anche Michael Kayode, alla prima chiamata con la maggiore, e, ovviamente, Moise Kean.

Le scelte del cittì

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

DIFENSORI: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).