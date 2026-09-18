Baldini non rinuncia al suo pupillo viola. Quanti ex Fiorentina tra i convocati dell'Under 21 azzurra!
Sono 25 i convocati da Silvio Baldini per il rush finale delle qualificazioni all’Europeo Under 21 del 2027. L’Italia affronterà l’Armenia il 1° ottobre a Yerevan, prima dello scontro diretto con la Polonia, in programma il 5 ottobre allo stadio Adriatico di Pescara.
Molta viola tra i giovani azzurri
Tra gli Azzurrini c’è anche il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, colonna portante della selezione di Silvio Baldini. Con lui ci saranno anche tre giocatori con un recente passato in viola: Pietro Comuzzo, Niccolò Fortini, Costantino Favasuli e Tommaso Berti.
La lista dei convocati
Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).