UFFICIALE - Ecco il primo addio su una panchina di lusso in Serie A

La notizia era nell'aria, adesso è anche ufficiale: Antonio Conte non sarà più l'allenatore del Napoli.

Le parole di Conte

Dopo lo scudetto conquistato lo scorso anno, è arrivato il momento di separarsi. Queste le parole di Conte ieri in conferenza stampa: “Ho preso un gruppo traumatizzato dopo una stagione disastrosa. Mi auguro l'anno prossimo si continui della tradizione per arrivare a grandi traguardi. Le cose oneste vanno dette. Questa è stata una mia decisione. Il Presidente mi ha detto che questa è casa mia, lo ringrazierò sempre. Con lui il Napoli è in mani sicure”.

L'addio ufficiale

Poco fa è arrivato il saluto ufficiale sui profili social del Napoli: