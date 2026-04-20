La probabile formazione del Lecce: due recuperi per Di Francesco che però si tiene il ballottaggio centravanti

Non ci sarà Riccardo Sottil stasera al ‘Via del Mare’, a cercare il mortifero gol dell'ex e questa è già una notizia positiva. Nel suo 4-3-3, Di Francesco recupera un paio di pedine importanti come Gallo, a sinistra, e Gandelman a centrocampo.

Incerto invece il centravanti, con il duello tra Stulic e Cheddira, per capire chi accompagnerà Pierotti e Banda. Fuori anche il match winner dell'andata, Berisha.

Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo, Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda.