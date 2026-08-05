Anche Conti saluta: "La Fiorentina è stata casa e farà sempre parte di me. Con lo scudetto abbiamo chiuso il cerchio nel modo più bello"

Tantissimi i giovani della Primavera della Fiorentina, campione d'Italia nella scorsa stagione, che andranno a fare esperienza per la prima volta nel calcio dei grandi. Alla lunga lista s'aggiunge anche Gabriele Conti, che sposerà la causa del Perugia.

Su Instagram il centrocampista classe 2006 ha scritto un toccante post di saluti: “Ci sono addii che non si possono preparare. Per me la Fiorentina è stata molto più di una maglia: è stata casa. Qui sono arrivato a sei anni con un sogno, qui sono cresciuto come calciatore e, soprattutto, come ragazzo. Ho imparato il valore del sacrificio, della pazienza, delle sconfitte e delle vittorie”.

“Quest'anno - continua - abbiamo chiuso il cerchio nel modo più bello, vincendo il campionato insieme a persone che, da compagni di squadra, sono diventate amici per la vita. Grazie ai miei compagni, ai mister, ai dirigenti, allo staff e a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso. Porterò sempre con me tutto quello che questa maglia mi ha insegnato. Ora è tempo di una nuova sfida, ma le emozioni e i colori viola resteranno sempre una parte di me. Grazie di tutto, Fiorentina”.