Il Perugia pronto a prelevare il centrocampista goleador della Fiorentina Primavera

Il Perugia, che ha da poco annunciato la scelta di puntare in panchina su Aimo Diana come nuovo allenatore, starebbe puntando su un giovane centrocampista di casa Fiorentina, ovvero Gabriele Conti, che ha completato il proprio ciclo in Primavera.

Grande annata per Conti

Il centrocampista gigliato, classe 2006, nella passata stagione ha realizzato 11 reti in 31 presenze con la Primavera di Daniele Galloppa, mettendosi in mostra tra i migliori dell'anno dopo l'ottimo prestito in D alla Pro Palazzolo con tanta continuità ed i consueti gol, 4 totali.

Pronto il salto?

Conti potrebbe dunque fare il salto in Serie C per la prima esperienza fra i professionisti e mettersi in gioco ad un livello più alto, dopo aver giocato tra i dilettanti due anni fa ed essere tornato in Primavera disputando una grande stagione.