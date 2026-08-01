UFFICIALE: Un altro protagonista dello scudetto Primavera va in prestito in Serie C

Un altro “scudettato” della Primavera della Fiorentina è pronto al salto nei grandi. Luca Montenegro, prelevato l'anno scorso dalla Ternana, va infatti in prestito alle Dolomiti Bellunesi in Serie C. Ad annunciarla è stata la stessa società rosaverde sui propri canali ufficiali.

“Farò tesoro dell'esperienza di Firenze”

Montenegro, centrocampista classe 2007, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ho scelto questa società per la fiducia che hanno riposto in me il mister e il direttore sportivo. Volevo intraprendere una nuova esperienza e farò tesoro di ciò che ho vissuto a Firenze, dove sono cresciuto molto anche sul piano personale”.