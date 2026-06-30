“Serve uomo d’esperienza accanto a Fagioli e Ndour. Sono ancora arrabbiato con la Fiorentina per la separazione con Italiano”

L’ex centrocampista della Fiorentina Luciano Bruni ha parlato a Tuttomercatoweb.com, toccando vari argomenti, dal centrocampo gigliato ad altre considerazioni a tutto tondo sul mondo viola.

‘Sono ancora arrabbiato con la Fiorentina perché…’

“La spina dorsale De Gea, Fagioli e Kean? Dovrebbe essere dei punti fermi della Fiorentina, ma di fronte ad offerte irrinunciabili tutti sono cedibili. L’importante è che la società abbia le idee chiare sull’ossatura da cui ripartire, per poi migliorare nelle posizioni che la passata stagione non sono andate bene. Ma dovrà individuarle soprattutto Grosso. Sono ancora un po’ arrabbiato con la Fiorentina per aver fatto andare via Italiano, che mi piaceva moltissimo e pensavo durasse di più in viola, aprendo un ciclo importante da portare avanti negli anni”.

’Servirebbe un centrocampista esperto e fisico’

“Fagioli tecnicamente è ottimo, ma ha bisogno di avere accanto calciatori che lavorino per lui e che abbiano fisico e polmoni. Anche Ndour sta facendo bene, si è distinto pure con la Nazionale italiana, e fisicamente è un calciatore importante, con grandi margini di miglioramento. Magari alla Fiorentina in mediana potrebbe servire qualche giocatore più esperto e con struttura fisica, qualità da cui non si può prescindere oggi in Serie A”.