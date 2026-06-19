Martorelli: "Ndour? Nessuno è incedibile, la Fiorentina può sostituirlo. Paratici..."

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, l'intermediario di mercato Giocondo Martorelli è intervenuto a Radio Bruno Toscana iniziando da Ndour: “Nessun giocatore è incedibile adesso. Neanche lui lo è. Se la società dovesse ritenere importanti determinate offerte, lo cederebbe eccome. Paratici dovrà essere molto capace proprio nel tentare di sostituire i partenti, così da dare a Grosso una squadra competitiva”.

“Nessuno è incedibile. Paratici è chiaro”

Su Paratici: “Lui vuole essere aperto a qualunque situazione sul mercato. Non ci sono giocatori certi di rimanere e la Fiorentina si farà trovare pronta di fronte a grandi offerte o a uscite. Il progetto negli anni è un messaggio che ho apprezzato. Ha una buona prospettiva anche sui punti, che è ciò che conta”.

“Mi sono piaciute le sue parole”

“Il direttore sportivo viola ha lanciato un messaggio importante. L'obiettivo non è certamente arrivare in una zona intermedia di classifica. E le sue parole sono sagge anche per quanto riguarda i giovani”.