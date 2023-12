Le speranze nel tallone di Bonaventura: un'assenza colmata con fatica ma senza danni

L'organizzazione, la compattezza, la maturità e chi più ne ha, più ne metta ma i risultati alla fine si fanno con i calciatori forti e la Fiorentina i suoi li aveva quasi tutti fuori ieri. Il rientro più vicino resta quello di Bonaventura che sta smaltendo un colpo al tallone già da diversi giorni ma che nel match di fine 2023 con il Torino potrebbe tornare disponibile. Che il numero 5 non potesse giocarle tutte si sapeva ma ora c'è proprio bisogno di un suo rientro per non dover sempre scommettere sulla buona sorte, fin qui molto benevola.