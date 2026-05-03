Nuovo anno, "nuova" coppa. La prossima stagione della Fiorentina inizierà molto presto, ecco perché

Nel mezzo ai tanti forse e ai dubbi sul futuro, c'è già una certezza sulla prossima stagione della Fiorentina: inizierà molto presto a livello ufficiale.

L'esordio del prossimo anno

Come riporta La Nazione, infatti, la Fiorentina è pressoché certa di esordire anche in Coppa Italia dai trentaduesimi di finale, generalmente previsti nel weekend precedente, quindi intorno a Ferragosto, ancora prima della partenza della Serie A, fissata nel weekend del 22-23 agosto.

Cambio competizione

E se nelle ultime quattro stagioni l'attenzione era rivolta ai playoff di Conference League in programma più o meno nello stesso periodo, il prossimo anno ci sarà protagonista la Coppa Italia. Un primo incrocio con una squadra di Serie B è probabile, ma molto dipenderà dal piazzamento finale in campionato e dal conseguente posizionamento nel tabellone della prossima edizione.

Tempistiche

Non cambia nulla a livello di tempistiche sull'inizio della preparazione: al Viola Park si inizierà a lavorare intorno alla seconda settimana di luglio, come già accaduto nella scorsa stagione.