Le decisioni del Viminale su Udinese-Roma confermano: ecco come si impediranno le trasferte a (una parte) di tifosi viola in Italia

Le decisioni prese dal Viminale sulla gestione dell'ordine pubblico in vista di Udinese-Roma, confermano quelli che sono le misure anti-trasferta adottate dal Viminale per vietare ai tifosi di Fiorentina e Roma di recarsi in trasferta nelle prossime partite fuori casa della stagione in Italia.

Le misure prese

Ieri vi avevamo raccontato che, in vista di Napoli-Fiorentina, i tagliandi nei settori dedicati ai tifosi di casa non erano acquistabili dai residenti in Toscana. Così come i settori dedicati ai tifosi friulani non sono acquistabili dai residenti nel Lazio. Oltre, ovviamente, ai settori ospiti chiusi per entrambi i match.

La decisione

In questo modo il Ministero dell'Interno ha deciso di provare ad arginare le trasferte del tifo fiorentino e romanista: vietando le partite in cui giocano fuori casa Fiorentina e Roma a tutti residenti di due regioni intere. Come se in Toscana e Lazio non esistessero anche tifosi di altre squadre che possono giocare contro viola e giallorossi.