"Nuovo numero 10 dell'Argentina dopo Messi? Presto per Mastantuono, ma non solo per lui"

Questa notte l'Argentina e non solo si è fermata, assistendo all'ultima partita in Nazionale di Leo Messi. La fine di un percorso probabilmente inimitabile, che ora apre il dibattito su chi possa essere il suo erede. Una questione che riguarda anche la Fiorentina.

Mastantuono nuovo 10 dell'Argentina?

Tra i possibili candidati per ereditare la 10 albiceleste da Messi c'è anche Franco Mastantuono. Di questa questione ha parlato Alex Milone, giornalista esperto di calcio argentino, al Pentasport su Radio Bruno: "Adesso non darei ancora la 10 a nessuno. E' un po' la stessa cosa accaduta a Maradona: si diceva che il suo erede fosse D'Alessandro, ogni tanto ne spuntava uno e alla fine ci sono voluti quasi 20 anni per vederne un altro. E' ancora forte l'idenità di Leo, è impossibile paragonare quello che ha fatto Messi negli ultimi 25 e passa anni in Nazionale e non sono. Quando vedremo qualcuno fare i gol che faceva Messi, come la punizione contro il Liverpool, ne riparleremo".

Gli argentini della Fiorentina

"Beltran è la dimostrazione che coloro che vengono da questa parte del mondo sono innanzitutto dei ragazzi che cambiano vita. Pellegrino ha dimostrato che è un giocatore buono e forse, con il cambio di allenatore, ci va a guadagnare".

