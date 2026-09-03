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Corriere dello Sport-Stadio: 130 milioni per una Fiorentina che duri nel tempo

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio

Pagina 18

Apertura per: “Firenze una storia tutta nuova”. Sottotitolo: “130 milioni spesi per una Fiorentina che duri nel tempo”. In taglio basso: “Lo spettacolo delle stelle viola E Bati pranza con Mastantuono”. 

Pagina 19

Qui leggiamo: “Pedro barattolo di qualità”. Sottotitolo: “Il primo giorno  di Gonçalves, detto Pote  (barattolo) perché da piccolo era robusto e mangiava tanto”. E infine: “Mandragora un addio pieno di amarezza”.  

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