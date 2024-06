Buona la prima, vera, uscita pubblica da allenatore della Fiorentina di Raffaele Palladino. Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, la giudica così, o almeno questo emerge nel commento pubblicato dal quotidiano sportivo: “Se le parole fossero punti in classifica - scrive - Raffaele Palladino ne avrebbe portati tre al debutto. Alla sua prima conferenza stampa da allenatore della Fiorentina è stato chiaro, asciutto, per niente vago, non si è nascosto, non ha divagato”.

La prima scommessa dell'allenatore

Ragionamento interessante fatto sulle ali: “Nico Gonzalez a destra a piede invertito. Sottil dall’altra parte. Si apre il dibattito su Sottil che Palladino ha definito ”molto forte", aggiungendo “ha tutto per fare il giocatore ad alti livelli”. Era così che Firenze lo immaginava quando ha debuttato a 19 anni in Serie A. Ma poi quelle doti sono affiorate una volta ogni tanto. Ci sono, ma restano nascoste e qui sta la prima scommessa del nuovo allenatore: “Mi prendo io la responsabilità”. Aspettiamo con curiosità.

Due concetti importanti

E infine: “Per qualcuno è sembrato molto (troppo) aziendalista, quando ha detto che la Fiorentina ”ha una rosa molto forte, un’ossatura forte che dobbiamo mantenere". A parte che l’ossatura cambierà per forza…ma ha aggiunto due concetti che fanno pensare ad altre ambizioni: “In passato la Fiorentina ha avuto grandi attaccanti e l’attaccante che fa gol è importante, i tifosi si aspettano un giocatore del genere, spero che qualcosa possa arrivare”. E poi: “Io chiedo giocatori di qualità, se vogliamo alzare l’asticella”. Ovvio, ma soprattutto chiaro".