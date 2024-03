Una molteplicità di soluzioni di Italiano per Castrovilli. Una versione completamente inedita 'alla Saponara'

Gaetano Castrovilli è ormai completamente recuperato. Anzi, a dirla tutta, se si fosse giocata Atalanta-Fiorentina lo avremmo anche rivisto in campo, anche se non è dato saperlo se addirittura da titolare o a partita in corso.

Intanto Vincenzo Italiano per Castro sta pensando a una molteplicità di soluzioni tattiche: trequartista, posizione classica, mediano nel centrocampo a due, come nella finale di Coppa Italia dello scorso anno accanto ad Amrabat, ma anche esterno sinistro atipico di attacco. A riportare la notizia è il quotidiano La Repubblica.

Anche in attacco? Sì, una posizione ‘alla Saponara’ in cui, venendo dentro il campo, Castrovilli può trovare sia l’imbucata giusta, l’ultimo passaggio, o mettersi in proprio con la conclusione verso la porta avversaria. Una versione quasi completamente inedita, anche se c'è da dire che quand'era al Bari si era messo in mostra da trequartista, arretrando in seguito nella sua posizione di partenza.