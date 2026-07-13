Tentativo last minute andato storto per la Fiorentina: l'esterno turco giura fedeltà a Gasperini

Retroscena di mercato raccontato da Filippo Biafora, giornalista vicino all'ambiente della Roma: la Fiorentina ci avrebbe provato per un giocatore di Gasperini, senza però riuscirci.

Il profilo

Si tratta di Zeki Celik, esterno turco classe 1997, presente al Mondiale nella breve e sfortunata esperienza con la Turchia. Dopo un lungo tira e molla, infatti, si è concretizzato l'accordo per il rinnovo coi giallorossi, ai quali ha giurato fedeltà.

Nulla di fatto

Ebbene, la Fiorentina avrebbe provato all'ultimo secondo ad infilarsi nella trattativa per strappare il giocatore, ma senza successo. Celik tornerà dunque a disposizione di Gasperini il 18 luglio.