Bucciantini: “La multa della UEFA alla Fiorentina? Il mercato ha creato tanti problemi alle squadre italiane”

Il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini ha commentato a Radio Sportiva le recenti multe inflitte dalla UEFA a varie squadre di Serie A, tra cui la Fiorentina, che dovrà versare 6 milioni di euro.

‘Si vanno a fare le partite in Arabia, poi…’

“Con le multe di Juventus, Roma e Fiorentina il calcio italiano sta ingrassando l’UEFA. Poi cerchiamo di trattare quanti soldi l’UEFA deve dare alle squadre nazionali, ma poi ci si ritrova a doverle dei soldi in più se non si fanno le cose per bene. Si vanno a vendere le partire in Arabia per rastrellare un paio di milioni… e poi se ne devono versare di più all’UEFA”.

‘Il mercato ha creato tanti problemi alle squadre italiane’

“Il calcio italiano non è solo il risultato della Nazionale, che doveva e poteva aiutare perché deve stare tra le prime 16 d’Europa, in ogni caso. I problemi però sono tanti… le società ora tratteranno con l’UEFA, devono fare mercato. Anche se negli ultimi anni il mercato i problemi li ha soprattutto creati, alla Juventus in primis, con centinaia di milioni spesi e non scesi in campo”.