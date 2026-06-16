Bucciantini: "Senza Antognoni non è un centenario. Ecco cosa chiederei a Paratici e Ferrari alla conferenza"

A Radio Bruno ha parlato l'opinionista e tifoso della Fiorentina Marco Bucciantini, intervenendo su vari temi caldi in casa gigliata.

Sul Mondiale

“Pensiamo alla Coppa del Mondo. La La Fiorentina ha solo un giocatore presente, e nemmeno di primo piano. Il Parma ne ha due, il Frosinone ne ha uno. Questo la dice lunga sul livello attuale della rosa. Conferenza? Io chiederei a Paratici o Ferrari di proteggere meglio il Viola Park. Quello è il loro marchio di identità. La struttura ha senso se si produce calcio per la Fiorentina. E poi chiederei la garanzia di una Fiorentina che torni protagonista. Non chiediamo top player, ma cinque o sei giovanotti dal Mondiale sì”.

Sulla Fiorentina e Antognoni

“Per me la Fiorentina, nel calcio italiano, ha il dovere di posizionarsi subito dietro alle tre o quattro squadre più ricche, provando possibilmente anche a metterle in difficoltà. Le vere rivali della Fiorentina non sono mai state il Bologna, l’Udinese, l’Atalanta o il Sassuolo. Le rivali sono sempre state Juventus, Inter e Milan. Centenario? Per me, senza Antognoni non è un centenario, ma un ottantacinquennale. È come se si cancellassero quindici anni di storia. Non conta chi siano i proprietari: le cose cambiano, passano, ma poche restano. Una di queste è la squadra della tua vita. Lui deve assolutamente esserci”.