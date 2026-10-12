Martinelli continua a impressionare in Serie B. E si guadagna il posto in una Top 11 di tutto rispetto
Tommaso Martinelli si sta nuovamente rendendo protagonista nel campionato di Serie B, quest'anno con la maglia dell'Avellino in prestito dalla Fiorentina.
Top 11
A conferma dell'ottimo inizio di stagione dell'estremo difensore classe 2006, Transfermakrt lo ha inserito nella Top11 dei talenti più preziosi in Italia che giocano al di fuori della Serie A. Si tratta di una formazione composta dagli U20 con il valore di mercato più alto che non giocano nella massima serie italiana.
Il valore
Martinelli viene valutato dal portale specializzato 5 milioni di euro. In questa stagione per lui sono 6 le partite in campo su 6 giocate nella cadetteria, concedendo finora 7 gol e mantenendo la porta inviolata in due occasioni.
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