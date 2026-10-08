De Gea si è rimesso il mantello del supereroe. Si gode il presente e aspetta il futuro, che deciderà con Paratici. E Martinelli...

Dopo un avvio balbettante, David De Gea si è rimesso il mantello da supereroe per le ultime due partite della Fiorentina, tornando ad essere quella certezza tra i pali che tutti conosciamo molto bene.

Reduce da una stagione non facile

Anche lo spagnolo è reduce da una stagione non facile, la scorsa, forse una delle peggiori del top player ex Manchester United. Tra incertezze e qualche miracolo, De Gea si è adattato al trend di una squadra che ha viaggiato su tanti bassi e pochi alti, ma che alla fine ha conquistato una faticosa salvezza.

Ingaggio pesante

Adesso l'aria sembra cambiata e De Gea si gode il presente a Firenze, con ancora due anni di contratto (fino a giugno 2028). In estate c'erano state le voci di una possibile separazione. La Fiorentina ci ha pensato, soprattutto in virtù dell'oneroso ingaggio da 3 milioni, ma alla fine si è scelto lui come uno dei pochi punti di continuità.

Eredità

Quello che sarà la prossima estate non è dato sapersi, almeno per il momento. De Gea deciderà il futuro insieme al ds Paratici, che tornerà a fare i conti soprattutto con il pesante stipendio, ma con una stagione in più da valutare. Ad Avellino si guarda con interesse la stagione di Martinelli, promesso erede titolare della porta viola. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.