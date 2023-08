Il peccato originale da scansare: completare il lavoro per salire quel benedetto scalino

Le premesse che si sono poste in questa estate sono simili a quelle di un paio di anni fa, quando vennero inseriti in rosa Odriozola, Torreira e Gonzalez, pur mancando l'innesto di un altro esterno importante (poi arrivò Ikoné a gennaio…) e dando la sensazione di lavoro lasciato incompleto. Tralasciando cosa accadde nel mercato invernale, la Fiorentina ha rivoluzionato tutta la sua fase offensiva, smentendo di fatto il lavoro portato avanti nella scorsa stagione.

Sono usciti Igor e Cabral, due non titolarissimi e non certo punte di diamante, è atteso in teoria anche l'addio di Amrabat mentre con Castrovilli ai box e un Mina ancora tutto da scoprire (nessun minuto in precampionato per lui…) l'idea è che la rosa vada ancora completata, facendo i conti con le liste. E allora l'auspicio è che il lavoro venga completato stavolta, per non restare con l'amaro in bocca e nessun senso di carenza a impedire il salto di qualità in classifica che tutti aspettano.