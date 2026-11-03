Malusci: "Com'è possibile che Laurienté non sia mai stato raddoppiato? Vedo Vanoli spento"

L'ex Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno di Sassuolo-Fiorentina, gara vinta dalla squadra viola per 2-4 al Mapei Stadium.

Le parole di Malusci

“La Fiorentina ha fatto un primo tempo pessimo, Vanoli però ha fatto i cambi giusti ed è arrivata una vittoria che ci voleva. La squadra deve far giocare quelli bravi: Brescianini e Ndour non valgono Oulaï e Gonçalves, c’è da rivedere un po’ il modulo, ma chi è entrato e ha fatto la differenza deve giocare dall’inizio. Brescianini e Ndour non riescono a fare legna, e Fagioli fatica quando ha palla, avrebbe bisogno di palleggiare con Oulaï e Gonçalves”.

Sulla difesa

“La Fiorentina subisce gol sia per problemi di tattica collettiva che per errori individuali: le punte avversarie sono sempre sole in area di rigore viola. Com’è possibile che non sia mai stato raddoppiato Laurientè? Fino alla partita con Napoli avevo visto bene Vanoli, poi tutto si è rimesso in discussione e nelle successive partite l’ho visto spento, anche in conferenza stampa".